Губернатор Текслер обозначил сильные стороны нового мэра Челябинска

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Заседание гордумы, выборы главы города. Челябинск , лошкин алексей
Алексей Лошкин получил новое подтверждение кредита доверия на посту мэра Челябинска Фото:

Губернатор Алексей Текслер назвал профессионализм, большой опыт работы в финансовой сфере и любовь к Челябинску качествами, предопределившими на пост мэра областного центра экс-главы КСП области Алексея Лошкина. Об этом глава региона заявил, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии.

«Человек профессиональный, с большим опытом контрольно-ревизионной работы. Сейчас бюджетные вопросы, вопросы финансовой дисциплины крайне актуальны. Алексей Александрович горячо любит Челябинск, у него серьезная программа развития города, и я уверен, что он справится со своими задачами», — заявил Текслер в ходе общения со СМИ.

Нового градоначальника Челябинск обрел меньше чем через два месяца после досрочной отставки главы города Натальи Котовой, которая перешла на работу в Совет Федерации. Депутаты городской думы 19 ноября избрали на пост экс-главу Контрольно-счетной палаты области, врио мэра Алексея Лошкина.

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Губернатор Алексей Текслер назвал профессионализм, большой опыт работы в финансовой сфере и любовь к Челябинску качествами, предопределившими на пост мэра областного центра экс-главы КСП области Алексея Лошкина. Об этом глава региона заявил, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии. «Человек профессиональный, с большим опытом контрольно-ревизионной работы. Сейчас бюджетные вопросы, вопросы финансовой дисциплины крайне актуальны. Алексей Александрович горячо любит Челябинск, у него серьезная программа развития города, и я уверен, что он справится со своими задачами», — заявил Текслер в ходе общения со СМИ. Нового градоначальника Челябинск обрел меньше чем через два месяца после досрочной отставки главы города Натальи Котовой, которая перешла на работу в Совет Федерации. Депутаты городской думы 19 ноября избрали на пост экс-главу Контрольно-счетной палаты области, врио мэра Алексея Лошкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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