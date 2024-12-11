Губернатор Текслер обозначил сильные стороны нового мэра Челябинска

Алексей Лошкин получил новое подтверждение кредита доверия на посту мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер назвал профессионализм, большой опыт работы в финансовой сфере и любовь к Челябинску качествами, предопределившими на пост мэра областного центра экс-главы КСП области Алексея Лошкина. Об этом глава региона заявил, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии.

«Человек профессиональный, с большим опытом контрольно-ревизионной работы. Сейчас бюджетные вопросы, вопросы финансовой дисциплины крайне актуальны. Алексей Александрович горячо любит Челябинск, у него серьезная программа развития города, и я уверен, что он справится со своими задачами», — заявил Текслер в ходе общения со СМИ.

Нового градоначальника Челябинск обрел меньше чем через два месяца после досрочной отставки главы города Натальи Котовой, которая перешла на работу в Совет Федерации. Депутаты городской думы 19 ноября избрали на пост экс-главу Контрольно-счетной палаты области, врио мэра Алексея Лошкина.