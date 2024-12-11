Новым челябинским природоохранным прокурором назначен советник юстиции Денис Баглаев. Прокурор области Игорь Донгаузер лично представил его коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«В Челябинской природоохранной прокуратуре состоялось официальное представление назначенного прокурора-советника юстиции Дениса Баглаева. В органах прокуратуры он служит более 18 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Карьера Баглаева началась с должности старшего следователя прокуратуры Верхнеуральского района, следователя, помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска. С 2013 года он состоял в должности заместителя Магнитогорского природоохранного прокурора.
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