Челябинскую природоохранную прокуратуру возглавил Денис Баглаев. Фото

11 декабря 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Новым челябинским природоохранным прокурором стал Денис Баглаев Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым челябинским природоохранным прокурором назначен советник юстиции Денис Баглаев. Прокурор области Игорь Донгаузер лично представил его коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В Челябинской природоохранной прокуратуре состоялось официальное представление назначенного прокурора-советника юстиции Дениса Баглаева. В органах прокуратуры он служит более 18 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Карьера Баглаева началась с должности старшего следователя прокуратуры Верхнеуральского района, следователя, помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска. С 2013 года он состоял в должности заместителя Магнитогорского природоохранного прокурора. Игорь Донгаузер (слева) лично представил Дениса Баглаева коллективу Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым челябинским природоохранным прокурором назначен советник юстиции Денис Баглаев. Прокурор области Игорь Донгаузер лично представил его коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В Челябинской природоохранной прокуратуре состоялось официальное представление назначенного прокурора-советника юстиции Дениса Баглаева. В органах прокуратуры он служит более 18 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Карьера Баглаева началась с должности старшего следователя прокуратуры Верхнеуральского района, следователя, помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска. С 2013 года он состоял в должности заместителя Магнитогорского природоохранного прокурора.