Челябинскую природоохранную прокуратуру возглавил Денис Баглаев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский природоохранный прокурор Денис Баглаев, Денис Баглаев
Новым челябинским природоохранным прокурором стал Денис Баглаев Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым челябинским природоохранным прокурором назначен советник юстиции Денис Баглаев. Прокурор области Игорь Донгаузер лично представил его коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«В Челябинской природоохранной прокуратуре состоялось официальное представление назначенного прокурора-советника юстиции Дениса Баглаева. В органах прокуратуры он служит более 18 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Карьера Баглаева началась с должности старшего следователя прокуратуры Верхнеуральского района, следователя, помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска. С 2013 года он состоял в должности заместителя Магнитогорского природоохранного прокурора.

Челябинский природоохранный прокурор Денис Баглаев
Игорь Донгаузер (слева) лично представил Дениса Баглаева коллективу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым челябинским природоохранным прокурором назначен советник юстиции Денис Баглаев. Прокурор области Игорь Донгаузер лично представил его коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В Челябинской природоохранной прокуратуре состоялось официальное представление назначенного прокурора-советника юстиции Дениса Баглаева. В органах прокуратуры он служит более 18 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Карьера Баглаева началась с должности старшего следователя прокуратуры Верхнеуральского района, следователя, помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска. С 2013 года он состоял в должности заместителя Магнитогорского природоохранного прокурора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...