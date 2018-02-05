Пилот штурмовика Су-25 ВКС РФ майор Роман Филипов подорвал гранату, успев выкрикнуть слова «Это вам за пацанов!» Расшифровку звуков последнего боя российского летчика опубликовал ряд российских и сирийских СМИ.
Напомним, ранее телеграм-канал Directorate4 опубликовал видео, сделанное на месте боя. Как писало «URA.RU», террористы попытались взять летчика в плен, однако тот предпочел взорвать гранату.
Между тем, террористами в сеть были выложены документы обнаруженные личные вещи погибшего офицера — удостоверение на имя Филипова Романа Николаевича, неподписанные представления к награждению летчика за выполнение боевых задач на территории Сирии, мобильный телефон, бумажник и несколько дисконтных карт.
Напомним, штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит 3 февраля предположительно из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в сирийской провинции Идлиб. Пилот успел доложить о попадании, катапультировался, однако оказался окружен террористами и принял бой. В настоящее время известно, что поисково-спасательная служба не смогла выдвинуться к месту приземления летчика из-за плотного скопления боевиков. Позднее по данному району был нанесен удар высокоточным оружием. Как показали данные радиоперехвата, при этом было убито порядка 30 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».