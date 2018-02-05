{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
14:59  05 февраля 2018 3

Якушев объяснил причины затянувшейся на пять лет реконструкции Рощино

Торжественный прием губернатора Владимира Якушева по поводу 73-летия Тюменской области. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев затронул знаковый для Тюменской области земельный вопросФото: Николай Бастриков © URA.RU

После Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина губернатор Тюменской области Владимир Якушев объяснил затянувшуюся реконструкцию аэропорта Рощино. Причина, по его словам, — в сложном и долгом процессе предоставления федеральной земли в аренду под готовый инвестиционный проект.

Якушев отметил, что изначально планировалось построить новый терминал рядом с действующим, однако земля там принадлежит государству. «Нам не удалось решить этот вопрос, и пришлось заниматься реконструкцией существующего терминала, что растянулось на пять лет», — цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона рассказал, что, если бы удалось решить земельный вопрос, проект был бы реализован за два года с минимальными ограничениями и неудобствами для людей.

Новость по теме
«В зоне особого внимания государства». Путин на Госсовете анонсировал новую промышленную политику

По итогам президиума Госсовета было решено разработать упрощенный и ускоренный порядок предоставления федеральной земли в аренду под готовый инвестиционный проект. Если он реализован, инвестор получает право на выкуп земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Если нет, участок будет возвращен в собственность государства. «Такой механизм позволит задействовать дополнительный ресурс инвестиционно-промышленного роста и одновременно избежать злоупотреблений», — резюмировал Якушев.

Аэропорт Рощино официально открылся после реконструкции в январе 2017 года. Как ранее сообщало «URA.RU», идея о его преобразовании появилась в 2008 году; в 2012-м была готова проектно-сметная документация, и проект официально стартовал. Министр транспорта РФ Максим Соколов тогда отметил, что реконструкция коснулась не только здания аэровокзала, но и аэродрома. В частности, улучшилась контртеррористическая безопасность Рощино.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров