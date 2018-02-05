14:59 05 февраля 2018 3

Владимир Якушев затронул знаковый для Тюменской области земельный вопрос Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина губернатор Тюменской области Владимир Якушев объяснил затянувшуюся реконструкцию аэропорта Рощино. Причина, по его словам, — в сложном и долгом процессе предоставления федеральной земли в аренду под готовый инвестиционный проект.

Якушев отметил, что изначально планировалось построить новый терминал рядом с действующим, однако земля там принадлежит государству. «Нам не удалось решить этот вопрос, и пришлось заниматься реконструкцией существующего терминала, что растянулось на пять лет», — цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона рассказал, что, если бы удалось решить земельный вопрос, проект был бы реализован за два года с минимальными ограничениями и неудобствами для людей.

По итогам президиума Госсовета было решено разработать упрощенный и ускоренный порядок предоставления федеральной земли в аренду под готовый инвестиционный проект. Если он реализован, инвестор получает право на выкуп земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Если нет, участок будет возвращен в собственность государства. «Такой механизм позволит задействовать дополнительный ресурс инвестиционно-промышленного роста и одновременно избежать злоупотреблений», — резюмировал Якушев.

Аэропорт Рощино официально открылся после реконструкции в январе 2017 года. Как ранее сообщало «URA.RU», идея о его преобразовании появилась в 2008 году; в 2012-м была готова проектно-сметная документация, и проект официально стартовал. Министр транспорта РФ Максим Соколов тогда отметил, что реконструкция коснулась не только здания аэровокзала, но и аэродрома. В частности, улучшилась контртеррористическая безопасность Рощино.