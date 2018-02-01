21:59 01 февраля 2018 2

Президент заявил о неудовлетворительном промышленном росте в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заседании президиума Госсовета в Ростове-на-Дону президент России Владимир Путин назвал неудовлетворительным рост промышленности России в 2017 году. Также он предложил расширить полномочия регионов по обеспечению собственного экономического роста. Эксперты прокомментировали его выступление.

«По итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может», — подчеркнул Путин. При этом глава государства отметил, что некоторые области экономики по итогам года показали неплохую динамику. Речь, в частности, идет о фармацевтике, текстильной, автомобильной и пищевой промышленности. Кроме того, президент похвалил министра промышленности Дениса Мантурова за удовлетворительную работу Фонда развития промышленности. Он отметил активную работу фонда, в портфеле которого около 270 проектов с общим объемом частных вложений свыше 170 млрд рублей, при участии фонда уже открыто 35 новых производств.

Глава государства подчеркнул: нужны конкретные меры, чтобы «в субъектах Российской Федерации появлялись новые предприятия и заводы, создавались качественные, высокооплачиваемые рабочие места, а российская промышленность вышла на устойчивые, высокие темпы роста».

Как пояснил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, повышение производительности труда и развитие промышленности в целом невозможно представить без развития кадрового потенциала.

«Несомненно, в зоне особого внимания государства окажется профессиональное образование, а также поддержка рабочих специальностей и профессий. Собственно, именно по этой причине разработан Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Хочется надеяться, что в недалеком будущем отечественная промышленность России будет обеспечена новым поколением высококвалифицированных молодых профессионалов», — пояснил Смирнов.

Он также отметил, что в стране уже сегодня идет активное внедрение лучших мировых практик и международных стандартов. «Собственно, поэтому уже в феврале в Москве пройдет первый Всероссийский форум «Наставник-2018», — добавил собеседник агентства.

По мнению гендиректора аналитического центра Polit Generation Ярослава Игнатовского, экономический и промышленный потенциал России в условиях санкций сегодня сосредоточен в регионах. В разговоре с «URA.RU» он подчеркнул, что внимание к кадрам — безусловно, важный вопрос, поскольку ранее система профессионального технического образования была разрушена. Он также отметил, что президент приезжает туда, где налицо динамичное развитие, или где требуется повышенное внимание: в Татарстан, Башкирию, Свердловскую, Ростовскую, Тульскую области, Краснодарский край, в Крым, на Дальний Восток.

Однако позитивные сдвиги можно обнаружить уже сегодня, утверждает генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. «Многие вузы привлекают специалистов-практиков в качестве своих преподавателей. А есть и обратный процесс, когда по инициативе самих предприятий в профильных вузах создаются соответствующие кафедры. Например, в Донском государственном техническом университете совместно с „Роствертолом“ была создана кафедра „Авиастроения“. В отличие от обычных других кафедр, подготовка там по всем специальным дисциплинам в течение трех лет проходит на самом „Роствертоле“, в его цехах, отделах и лабораториях, а 80% ее преподавателей — наиболее квалифицированные специалисты самого предприятия. В развитие этого направления в 2015 году при поддержке „Роствертола“ в Ростове на базе Донского промышленно-технического колледжа (базового для этого предприятия) открылся центр обучения рабочим профессиям на станках с ЧПУ», — пояснил «URA.RU» Смирнов. Он полагает, что именно на основе тесного сотрудничества и взаимодействия учебных заведений и предприятий можно решить проблему кадрового обеспечения промышленности.

Эксперты сходятся во мнении, что обсуждаемая в Ростове-на-Дону тема касается всех без исключения. Новая промышленная политика России предполагает активное участие всех регионов страны — только так можно добиться равномерного развития государства, только так эффект от роста экономики почувствуют все жители. Так, широкое распространение на всех уровнях получат стандарты WorldSkills. Человеческий капитал автоматически станет капиталом регионов.

Стоит отметить, что Россия планомерно отходит от сырьевой зависимости экономики. Если еще в 2014 году нефтегазовые доходы составляли более половины доходов бюджета РФ (51,3%), то по итогам трех кварталов 2017 года — уже около 39%. Как ожидается, в ближайшие три года только треть доходов федеральной казны будут формироваться за счет нефтегазовых поступлений — во многом за счет развития обрабатывающей промышленности. Кроме того, ставится задача обеспечить прирост объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 5-7% ежегодно.

Специалисты указывают и на необходимость обеспечить прорывной рост по всем направлениям. Очевидно, что необходимость такого прорыва обусловлена как внутренними задачами, так и нарастающим внешним давлением. По этой причине едва ли не основным локомотивом устойчивого экономического развития является промышленность. Уже сегодня в среднем рост промышленного производства составляет 4% в год, но на государственном уровне стоит задача обеспечить рост не менее 7%.