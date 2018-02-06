Forbes рекомендовал Пермский край для охоты на инопланетян

Журнал Forbes опубликовал список из восьми мест на планете, где можно с наибольшей вероятностью наблюдать НЛО. Одним из них оказался так называемый Молебский треугольник, расположенный между деревнями Молебка и Каменка в Пермском крае.
«Молебский треугольник — одно из самых загадочных мест в мире, обнаруженное в 1980-е годы. Очевидцы рассказывали, что здесь останавливаются часы, а в небе можно наблюдать яркое сияние и цветные огни. Уфологи объясняют это выбросом энергии из подземных разломов», — рассказывает журналист Forbes Джим Добсон. Он также отметил, что находки российского геолога Эмиля Бачурина в этом районе сделали Молебку популярным местом для уфологов и других исследователей непознанного.
Американский журналист также рекомендует искать НЛО в пустыне Атакама, британском графстве Уилтшир, Зоне 51, в американском городе Седона и австралийском Уайклиф Велл. Кроме того, в список мистических мест попал парк Джошуа-Три в Калифорнии и город Розуэлл в Нью-Мексико.