{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Пермского края
22:07  06 февраля 2018 2

Forbes рекомендовал Пермский край для охоты на инопланетян

Молебский треугольник считается аномальной зонойФото: wikipedia.org

Журнал Forbes опубликовал список из восьми мест на планете, где можно с наибольшей вероятностью наблюдать НЛО. Одним из них оказался так называемый Молебский треугольник, расположенный между деревнями Молебка и Каменка в Пермском крае.

«Молебский треугольник — одно из самых загадочных мест в мире, обнаруженное в 1980-е годы. Очевидцы рассказывали, что здесь останавливаются часы, а в небе можно наблюдать яркое сияние и цветные огни. Уфологи объясняют это выбросом энергии из подземных разломов», — рассказывает журналист Forbes Джим Добсон. Он также отметил, что находки российского геолога Эмиля Бачурина в этом районе сделали Молебку популярным местом для уфологов и других исследователей непознанного.

Американский журналист также рекомендует искать НЛО в пустыне Атакама, британском графстве Уилтшир, Зоне 51, в американском городе Седона и австралийском Уайклиф Велл. Кроме того, в список мистических мест попал парк Джошуа-Три в Калифорнии и город Розуэлл в Нью-Мексико.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров