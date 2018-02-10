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10 февраля 2018
09 февраля 2018
07:01  10 февраля 2018 0

В США после ДТП с мусоровозом погибла россиянка

Евросоюз, евросоюз, скорая помощь
Женщина скончалась уже в больницеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В американском городе Виндзор, штат Коннектикут, в результате ДТП погибла гражданка России. После аварии врачи успели доставить женщину в больницу, но позже она скончалась.

ДТП, как пишет РИА «Новости», произошло в среду, 7 февраля. В автомобиле находились приехавшие в США по рабочему вопросу 33-летний Павел Ковальчук и 41-летняя москвичка Татьяна Веденцова. Их машина столкнулась с мусоровозом.

Находившийся за рулем мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Его вместе с пассажиркой отвезли в госпиталь в Хартфорде, однако женщину спасти не удалось. Водитель мусоровоза получил легкие травмы. Сейчас местные власти выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщили местные СМИ, в этот день в Коннектикуте шел дождь со снегом.

Сергей Демин
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