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Главные новости Челябинской области
21:05  12 февраля 2018 0

Группа ЧТПЗ на форуме «Наставник-2018» расскажет, как развить таланты

Завод
Благодаря очкам виртуальной реальности, все желающие смогут побывать на «Высоте 239»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ЧТПЗ представит собственные практики развития талантов на всероссийском форуме «Наставник-2018» в Москве. На стенде будут роботы и виртуальная реальность.

На форуме, который организует Агентство стратегических инициатив, будет действовать стенд ЧТПЗ. Там будет представлена система наставничества компании, которая лежит в основе корпоративной образовательной программы по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой металлургии». Обучение идет от школьной скамьи до цеха производственного предприятия.

Все желающие участники форума смогут увидеть белую металлургию собственными глазами благодаря очкам виртуальной реальности: побывать в цехе по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» и на заводе «ЭТЕРНО». Кроме того, на стенде будут роботы: R2D2 — точная копия робота из фильма «Звездные войны», запрограммированная студентами образовательного центра группы ЧТПЗ, и модель линии проката труб из программируемых роботов LEGO.

О роли действующей системы наставничества в подготовке молодых специалистов и обновлении кадровых ресурсов компании во время деловой части форума расскажет главный акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров. Кроме того, в форуме примут участие управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) Алексей Дронов, ключевые наставники и ведущие руководители группы ЧТПЗ по развитию дуального образования и поддержке практик наставничества. «Наставник» — первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в России.

Ольга Кулакова
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