Медведев утвердил проведение альтернативной Олимпиады в России. Победители получат до 4 млн рублей

03:11 13 февраля 2018 0

Альтернативные соревнования пройдут в нескольких городах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении на в России альтернативных соревнований для спортсменов, которые не получили приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане.

«Идут Олимпийские игры, мы болеем за наших спортсменов, которые там находятся в весьма сложных условиях. Но еще больше пострадали те, кого под надуманным предлогом, из-за разнузданной, по сути, политической кампании, развязанной против нашей страны, не пустили на Олимпиаду», — цитирует телеканал 360 Медведева, который добавил, что соревнования пройдут и для олимпийцев, и для паралимпийцев.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, состязания пройдут в нескольких городах России. Правительство установило размер денежных вознаграждений за призовые места. За первое место победители получат 4 миллиона рублей, за второе — 2,5 миллиона рублей, а за третье место — 1,7 миллионов рублей, передает RT.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских атлетов к Международному олимпийскому комитету, с результате чего они не смогли принять участие в Играх 2018 года. 168 атлетов из России выступают в Пхенчхане без опознавательных знаков в статусе спортсменов из России.