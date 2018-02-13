Российские керлингисты добавили в копилку олимпийской сборной бронзовую медаль

07:30 13 февраля 2018 0

Россияне обыграли норвежцев в борьбе за третье место в дабл-миксте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Копилка олимпийской сборной России пополнилась еще одной наградой — бронзовую медаль на Играх завоевали российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Эта первая олимпийская награда в истории российского керлинга.

В матче за третье место в дабл-миксте россияне взяли верх над командой Норвегии со счетом 8:4, сообщает «Интерфакс». На круговом раунде россияне обыграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии.

Всего олимпийцы из России завоевали в корейском Пхенчане одну серебряную и две бронзовые медали. Шорт-трекист Семен Елистратов взял бронзу, фигуристы — серебро в командном турнире.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российская команда из-за решения МОК выступает на них под олимпийским флагом и без национальной символики.