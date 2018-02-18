{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 февраля 2018
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
19:20  18 февраля 2018 0

В Екатеринбурге «заминировали» станцию метро. ФОТО

Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, метрополитен, метро площадь 1905 года
Пассажиров не пускают на станциюФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 18 февраля вечером закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиров на впускают внутрь, вагоны проезжают мимо. У входа в метрополитен дежурят пожарные, полиция и скорая помощь.

Сотрудники метрополитена по громкой связи сообщили пассажирам, что станция закрыта по техническим причинам. В ФСБ порталу Е1.ru пояснили, что поступило сообщение о минировании.

Возле станции дежурят спецмашины
ФОТО: Valentin Mcqueen, «ВКонтакте»

В полиции нашему агентству рассказали, что ведется проверка. «Все комментарии будут даны по итогам проверки», — сообщил «URA.RU» руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге 30 декабря вечером, тогда в городе закрыли все станции метро. Поводом послужило анонимное сообщение о минировании одной из станций. Двух лже-минеров уже задержала полиция. Злоумышленники сказали, что хотели пошутить.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров