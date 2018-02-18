В Екатеринбурге 18 февраля вечером закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиров на впускают внутрь, вагоны проезжают мимо. У входа в метрополитен дежурят пожарные, полиция и скорая помощь.
Сотрудники метрополитена по громкой связи сообщили пассажирам, что станция закрыта по техническим причинам. В ФСБ порталу Е1.ru пояснили, что поступило сообщение о минировании.
В полиции нашему агентству рассказали, что ведется проверка. «Все комментарии будут даны по итогам проверки», — сообщил «URA.RU» руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге 30 декабря вечером, тогда в городе закрыли все станции метро. Поводом послужило анонимное сообщение о минировании одной из станций. Двух лже-минеров уже задержала полиция. Злоумышленники сказали, что хотели пошутить.