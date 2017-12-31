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Главные новости Свердловской области
16:51  31 декабря 2017 3

В Екатеринбурге задержали двух «минеров», из-за которых эвакуировали жителей дома и пассажиров метро. ФОТО

Злоумышленников удалось оперативно найтиФото предоставлено Валерием Горелых
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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Сотрудники полиции совместно с оперативниками из ФСБ задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метрополитена Екатеринбурга и жилого дома. Об этом «URA.RU» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, пассажиров метро эвакуировали из-за неработающего жителя Екатеринбурга, 1965 года рождения по фамилии Куршаков. При допросе в полиции он пояснил, что хотел таким образом проверить, примут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию.

Лжеминеру придется отвечать за глупую шутку
Фото предоставлено Валерием Горелых

Переполох в жилом доме устроил житель города Среднеуральска Подойников, 1967 года рождения. Он рассказал, что хотел насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир. «По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Эта статья предусматривает реальный срок лишения свободы, а в ближайшее время депутатский корпус нашей страны планирует ее значительно ужесточить. Всего в 2017 году полиции и ФСБ Среднего Урала удалось изобличить порядка 50 лжеминеров», — отметил Валерий Горелых.

30 декабря Екатеринбург подвергся очередной атаке лжеминеров. Тревожные сообщения поступали в отношении торговых центров, объектов метрополитена, гостиниц и жилых домов. Как сообщил полковник Горелых, по всем фактам ложного минирования жизненно важных объектов работа ОВД и ФСБ продолжается.

Ранее злоумышленницу нашли в Ревде. Местная жительница опоздала на пассажирский автобус Дегтярск — Ревда. Чтобы отомстить за это, она позвонила в полицию рассказала о якобы заложенной бомбе на автостанции. Сейчас женщина дожидается приговора суда.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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