23:01 30 декабря 2017 0

Людей просят воспользоваться другим транспортом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу, 30 декабря вечером в Екатеринбурге закрыли все станции метро. Поводом послужило анонимное сообщение о минировании одной из станций.

Источник в экстренных службах города подтвердил информацию в разговоре с «URA.RU». Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют метрополитен на наличие взрывоопасных устройств. Людей просят пользоваться другими видами транспорта.

Сегодня днем в Екатеринбурге прошла эвакуация крупнейших торговых центров. Людей попросили немедленно покинуть ТЦ «Мега», ТРЦ «Гринвич» и «Карнавал». Также была проверена гостиница «Четыре сезона». Проверки в этих зданиях уже завершены. Взрывных устройств обнаружено не было. Всего было эвакуировано порядка 23 тысяч человек.