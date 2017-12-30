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Главные новости Свердловской области
23:01  30 декабря 2017 0

В Екатеринбурге из-за звонка о минировании закрыли метро

Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, метрополитен, метро площадь 1905 года
Людей просят воспользоваться другим транспортомФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В субботу, 30 декабря вечером в Екатеринбурге закрыли все станции метро. Поводом послужило анонимное сообщение о минировании одной из станций.

Источник в экстренных службах города подтвердил информацию в разговоре с «URA.RU». Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют метрополитен на наличие взрывоопасных устройств. Людей просят пользоваться другими видами транспорта.

Сегодня днем в Екатеринбурге прошла эвакуация крупнейших торговых центров. Людей попросили немедленно покинуть ТЦ «Мега», ТРЦ «Гринвич» и «Карнавал». Также была проверена гостиница «Четыре сезона». Проверки в этих зданиях уже завершены. Взрывных устройств обнаружено не было. Всего было эвакуировано порядка 23 тысяч человек.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Анна Салымская
© Служба новостей «URA.RU»
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