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19 февраля 2018
Главные новости 
17:57  19 февраля 2018 0

Как стать властью: пранкеры Вован и Лексус проведут мастер-класс для екатеринбуржцев. ВИДЕО

Марафон
Встреча пройдет в УрФУФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
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В Екатеринбурге завтра, 20 февраля, состоится творческая встреча со знаменитыми мастерами телефонных розыгрышей Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом «URA.RU» сообщили сами пранкеры.

«Мы расскажем о своем творчестве, о том, как мы дозваниваемся первым лицам государств, о том, как не бояться политиков и чиновников, как разговаривать с ними на равных. Пообщаемся на тему, как самим нам стать властью и изменить что-то к лучшему в этой стране», — говорит пранкер Вован.

Во встрече будет затронута и актуальная сегодня темы выборов. «Моя, например, первая работа, была связана как раз с выборами мэра Екатеринбурга, я работал в штабе одного из кандидатов, — признался „URA.RU“ пранкер Лексус. — Сейчас главное — объяснить молодежи, что судьба меняется не столько на митингах, сколько на самих избирательных участках. Мы планируем рассказать о необходимости голосования, о том, зачем нужны добровольцы-наблюдатели на выборах и как избежать фальсификаций».

Мастер-класс состоится в 15 часов в Уральском федеральном университете, в зале ученого совета (ул. Мира, 19). Мероприятие открытое — прийти на него может любой желающий. Организатор творческой встречи екатеринбуржцев с пранкерами — некоммерческая организация «Национальный общественный мониторинг».

Андрей Гусельников
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