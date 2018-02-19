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Главные новости Пермского края
19:13  19 февраля 2018 0

«Братки меня подняли». Глава района удивил пермяков песней про фраера

Яков Лузянин известен как разносторонняя личностьФото с сайта администрации Осинского района

В интернете обнаружилась запись песни «Фраер», исполненной главой Осинского района Яковом Лузяниным. Руководитель территории подтвердил «URA.RU», что такая композиция когда-то была в его репертуаре.

В группе «Доска дозора Осинского района» была опубликована аудиозапись — некто Яша Лузянин поет песню «Фраер». В комментариях пользователи пришли к однозначному выводу, что исполнителем песни является глава Осинского района Яков Лузянин.

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«По фене ботать начал рано, уж где-то классе так в восьмом. Потом братки меня подняли, и стал я первым фраерком. По малолетке срок мотался, потом уж зону оттоптал, и задымила моя маза — авторитетом местным стал», — поет исполнитель.

Яков Лузянин в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что в своем время исполнял песню «Фраер», но очень давно. «Это было в 90-х годах. Двадцать лет прошло точно. Я исполнял много авторских песен, в том числе и хорошие, добрые, о своей малой родине. Почему же эти записи не публикуют?» — рассуждает глава района.

Собеседник добавил, что подобные публикации под «фейковыми» именами, вероятно, носят политический характер. Не всех в Осинском районе устраивает нынешний глава, к тому же на территории идут объединительные процессы (района и города Оса), что выгодно жителям, но не отдельным политическим игрокам.

Осинский район, к слову, в последнее время получил известность на федеральном уровне. Именно в местном селе Крылово ежегодно проходит турнир по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк».

Стефан Савелли
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