«Братки меня подняли». Глава района удивил пермяков песней про фраера

В интернете обнаружилась запись песни «Фраер», исполненной главой Осинского района Яковом Лузяниным. Руководитель территории подтвердил «URA.RU», что такая композиция когда-то была в его репертуаре.
В группе «Доска дозора Осинского района» была опубликована аудиозапись — некто Яша Лузянин поет песню «Фраер». В комментариях пользователи пришли к однозначному выводу, что исполнителем песни является глава Осинского района Яков Лузянин.
«По фене ботать начал рано, уж где-то классе так в восьмом. Потом братки меня подняли, и стал я первым фраерком. По малолетке срок мотался, потом уж зону оттоптал, и задымила моя маза — авторитетом местным стал», — поет исполнитель.
Яков Лузянин в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что в своем время исполнял песню «Фраер», но очень давно. «Это было в 90-х годах. Двадцать лет прошло точно. Я исполнял много авторских песен, в том числе и хорошие, добрые, о своей малой родине. Почему же эти записи не публикуют?» — рассуждает глава района.
Собеседник добавил, что подобные публикации под «фейковыми» именами, вероятно, носят политический характер. Не всех в Осинском районе устраивает нынешний глава, к тому же на территории идут объединительные процессы (района и города Оса), что выгодно жителям, но не отдельным политическим игрокам.
Осинский район, к слову, в последнее время получил известность на федеральном уровне. Именно в местном селе Крылово ежегодно проходит турнир по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк».