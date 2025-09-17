В Перми номера на парковках скрывают порядка 20% водителей

В Перми номера автомобилей на платных парковках скрывают порядка 20% водителей. При этом с прошлого года количество нарушителей снизилось на 30%. Об этом сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко на заседании профильного комитета городской думы, отвечая на вопрос депутата Владимира Молоковских.
Молоковских поинтересовался, сколько водителей из ста закрывают номера. Артеменко ответил, что не больше 20%. «После начала работы пешего мониторинга на 30% снизилось количество автолюбителей, которые снимают или закрывают госномера», — добавил он.
С начала года сотрудники дирекции выявили 8 889 транспортных средств со скрытыми госномерами. Они составили 1 273 акта мониторинга, по результатам которых оформили 1 121 протокол и вынесли 1 144 постановления о нарушении. Общая сумма штрафов превысила 1,7 млн рублей, из которых уже взыскано 1,48 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми установили первую камеру фотовидеофиксации с искусственным интеллектом. Она помогает ловить водителей, которые скрывают госномера на платных парковках.
