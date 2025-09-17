В сентябре Пермь посетит министр труда РФ

Министр труда РФ Антон Котяков спустя пять лет посетит Пермь
Детали программы в настоящее время находятся в стадии согласования
Детали программы в настоящее время находятся в стадии согласования Фото:

В Перми ожидается визит министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. Это произойдет до конца сентября 2025 года.

«Детали программы в настоящее время находятся в стадии согласования. Это же касается и основных задач предстоящей поездки», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник. 

Антон Котяков занимает должность главы Министерства труда и социальной защиты с 2020 года. До этого был заместителем министра финансов Российской Федерации. Его предыдущий визит в Пермский край состоялся пять лет назад — в августе 2020 года, когда министр посетил города Пермь и Кунгур.

