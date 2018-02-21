В семье Ким Чен Ына ожидается пополнение

14:13 21 февраля 2018 3

Младшая сестра северокорейского лидера ждет второго ребенка Фото: depositphotos.com © URA.RU

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которая входит в ЦК Трудовой партии Кореи, ждет ребенка. Об этом стало известно южнокорейской разведке.

Ким Е Чжон является заместителем главы отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, а также кандидатом в члены политбюро, отмечает ТАСС. В настоящее время ей 30 лет и она ждет второго ребенка. Ее также считают одной из самых влиятельных персон в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует принять «новую политику», направленную на «национальное воссоединение» с южным соседом и на создание мирной обстановки на Корейском полуострове. Об этом заявил в своей статье «Яркая путеводная звезда национального воссоединения» второй сын Ким Чен Ира Ким Чен Чхоль.