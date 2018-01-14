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14 января 2018
Главные новости Москвы
12:09  14 января 2018 2

В КНДР не исключают «национального воссоединения» с Южной Кореей

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, северная корея флаг, северная корея, пхеньян, кндр
Желание прекратить эру конфронтации и «вступить в новую эру единства» исходит лично от Ким Чен ЫнаФото: depositphotos.com © URA.RU

Северная Корея заговорила о «новой политике», направленной на «национальное воссоединение» и создание мирной обстановки на полуострове. Об этом сообщает РБК, цитируя статью второго сына Ким Чен Ира, которая вышла в главной северокорейской газете.

В печатном издании Трудовой партии Корей Нодон Синмун на фоне старта переговоров с Южной Кореей вышла статья «Яркая путеводная звезда национального воссоединения» за авторством Ким Чен Чхоля. В материале традиционно восхваляется лидер страны Ким Чен Ын, а также говорится о «национальном воссоединении», которое, по мнению автора, «обязательно будет достигнуто, несмотря на существующие сложности».

«Время для севера и юга Кореи сесть лицом к лицу и начать искренний диалог об улучшении двухсторонних отношений», — говорится в статье. В тексте отмечается, что желание прекратить эру конфронтации и «вступить в новую эру единства» исходит лично от Ким Чен Ына.

Екатерина Бойбородина
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