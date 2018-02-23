Автомобилисты Озерска необычно поздравили мужчин с 23 февраля
Ко Дню защитника Отечества автомобилисты Озерска устроили праздничный флешмоб. В акции было задействовано несколько десятков машин.
Видео флешмоба опубликовал в Telegram телеканал 360. В ролике автомобили выстроились в изображение танка, после чего в воздух полетел фейерверк. Несколько машин при этом выехали из «пушки», изображая выстрелы. Также на записи показано, как участники акции готовились к флешмобу.
Ранее в Хабаровске автомобилисты составили из 521 машины орден Отечественный войны и цифру «9» в честь Дня Победы, напоминает «Федеральное агентство новостей».