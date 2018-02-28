09:50 28 февраля 2018 0

Пользователи соцсетей решили, что депутат на фото с похмелья Фото: Life.ru

В Сети опубликовали курьезные снимки депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Пользователи соцсетей посчитали, что на заседании парламента нардеп пребывала в нерабочем состоянии.

На первом фото политик сидит, откинув голову назад, и отстраненно смотрит в потолок. На втором — прикладывает руку к голове. Неизвестно, кто слил фото, кадр удалось найти изданию Life.ru. «Уже вторник, но у Нади в Раде опять отходняк. Тяжко ей», — приводится один из комментариев в соцсети.

Фото: Life.ru

Ранее Савченко заявила, что те, кто сделал революцию на Украине, ответят за это. «Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью», — приводит ее слова «Национальная служба новостей».