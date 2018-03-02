Московская комиссия закончила проверку челябинских интернатов на педофилию

Спецкомиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой завершила инспекцию в Челябинской области и в пятницу, 2 марта, вернулась в Москву. По итогам проверки они подготовят доклад о состоянии дел в южноуральских интернатах, сообщила «URA.RU» региональный детский омбудсмен Ирина Буторина.
«Нас не знакомили с результатами проверки. Я не могу комментировать работу другого аппарата. Мы работали вместе всю неделю. Посетили много учреждений: и системы образования, и соцзащиты, и здравоохранения. Практически все учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. Конечно, есть замечания. Но окончательные выводы будут сделаны после изучения всех фактов, полученных во время проверки. Подготовлю справку о ситуации и направлю в правительство области. Конкретные сроки не могу назвать. Ориентировочно в течение недели», — сказала детский омбудсмен.
Ранее московская спецкомиссия озвучила предварительные результаты проверки, объявив о серьезных нарушениях. Так, за последние несколько лет неизменным остается количество самовольных уходов из учреждений. При этом руководство интернатов не торопилось оповещать об этом правоохранительные органы. Специалисты также отметили нарушение системы безопасности в связи с низким профессионализмом охранников и отсутствием видеонаблюдения. Сотрудники относились халатно к безопасности и здоровью подопечных, не предоставляли справки об отсутствии судимостей и о прохождении медкомиссии и вообще были профессионально непригодны.
Федеральная проверка началась в Челябинске после скандала, связанного с обвинениями в массовых изнасилованиях в одном из местных спецшкол-интернатов для детей с нарушением умственного развития. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По обвинению в изнасиловании детей арестован 51-летний местный житель. Потерпевшими признаны семь воспитанников спецшколы-интерната в возрасте 10-14 лет.