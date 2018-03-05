Челябинку и ее новорожденного сына заразили инфекцией в роддоме

Жительницу Челябинска и ее новорожденного ребенка заразили гнойно-септической инфекцией в родильном доме. Инцидент случился в 2015 году в городской больнице №8. После проверки у сотрудников медучреждения нашли золотистый стафилококк.
По информации прокуратуры Южного Урала, в ноябре 2015 года челябинка и ее новорожденный сын находились в роддоме, где оба были инфицированы гнойно-септической инфекцией — «пузырчаткой новорожденного». Сотрудники регионального Роспотребнадзора вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области проверили медучреждение.
В ходе проверки выяснилось, что пять сотрудников родильного дома были носителями культуры золотистого стафилококка. Служебное расследование показало, то заражение роженицы и ее сына стало прямом следствием оказания помощи в этом медучреждении. Согласно экспертизе, возбудителем инфекции стал золотистый стафилококк.
В свою очередь, прокурор Тракторозаводского района подал иск в суд к городской клинической больнице № 8 с целью получить компенсацию морального вреда в пользу матери и ее новорожденного ребенка. Судья удовлетворил иск в размере 100 тысяч рублей и суммы, потраченной на лечение от инфекции. Кроме того, в адрес начальника управления здравоохранения администрации Челябинска вынесено частное определение. Ранее в Ноябрьске мужчина самостоятельно принял роды у своей супруги. Женщина не хотела отправляться в роддом без мужа. Но, когда мужчина прибыл домой, ехать в больницу было уже поздно. Роды пришлось принимать самому.