17:31 05 марта 2018 3

Юлия Михалкова и Андрей Рожков объяснили горожанам, зачем нужно Экспо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Актеры шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Андрей Рожков спустились в екатеринбургское метро, чтобы рассказать горожанам об Экспо-2025, которое может пройти в уральской столице. Масштабный пост об акции появился на странице Михалковой в Instagram.

«Друзья! Сегодня ради Экспо мы вместе с Андреем Рожковым сошли в подземелье — в метро Екатеринбурга! Там тепло, уютно и много добрых пассажиров, которым мы рассказали увлекательные факты про Всемирную выставку. Люди слушали с удовольствием и любопытством :)», — отметила красавица из «Уральских пельменей» в соцсети.

На кадрах запечатлены прогулка шоуменов по метро и несколько встреч с жителями. Так, в вагоне Юлия Михалкова подсела к женщине с рекламным буклетом и рассказывала ей о том, почему Екатеринбург должен принять выставку.

Позже на одной из станций актриса начала рассказывать, сколько инвестиций придет в город, если Екатеринбург будет организатором Экспо. «Люди со всего мира приедут к нам. Более 14 млн людей посетит Екатеринбург за полгода. Это 100 тысяч человек в день. Представляете, сколько они денег потратят в кафе, в ресторанах. Это все малый бизнес, это обычные граждане», — рассказывала Михалкова. «Надо срочно открывать кафешку», — вмешался Рожков.

Россия подала заявку на право принять международную универсальную выставку Экспо-2025 в Екатеринбурге. Первая презентация выбранной темы «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений» состоялась 14 июня 2017 года на 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. Победителя объявят в ноябре 2018-го. Соперниками Екатеринбурга выступают Париж, Осака и Баку.

Ранее французские власти решили отозвать заявку Парижа на право проведения Экспо-2025. Причиной отказа стала экономическая нецелесообразность. Теперь у Екатеринбурга только два конкурента — Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).