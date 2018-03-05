Троих охотников за металлом, пропавших в шахте, нашли в городе

Пропавших троих мужчин на заброшенной шахте в Североуральске нашли участковые. Полицейские заметили их уже в городе. При них обнаружили куски кабеля, которые они, вероятно, несли в ближайший пункт приема цветного металла.
«В 19:30 мужчин нашли двое участковых уже непосредственно в Североуральске. Они были живы-здоровы, никаких травм у них не было. В момент обнаружения пропавших при них имелись куски кабеля. Вероятно, они планировали сдать эти фрагменты в пункт приема цветных металлов», — рассказал «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, добавив, что после задержания мужчин доставили в дежурную часть для допроса.
По словам Горелых, пропавшие очень удивились, что так много людей их искало. «И полиция, и МЧС, и специалисты компании, кому ранее принадлежала шахта», — отметил глава пресс-службы силового ведомства. Он добавил, что в настоящее время поисковая операция официально завершена. По итогам проверки органы внутренних дел примут соответствующее решение.
Всего в поиске были задействованы несколько десятков человек из числа сотрудников органов внутренних дел, сотрудники регионального МЧС и специалисты СУБРа. Ранее «URA.RU» сообщало, что трое мужчин проникли в зарытую шахту, чтобы добыть металл, а после сдать его в пункт приема. Чтобы проникнуть на опасный объект, мужчины сделали подкоп.