На Урале в заброшенной шахте пропали три человека

Спасательная операция проводится в городе Североуральске в Свердловской области. Ведется поиск троих мужчин, проникших в недействующую шахту СУБРа.
«3 марта в неэксплуатируемую шахту, расположенную в Североуральске, несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись. В поисках задействованы 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследования горных выработок протяженностью 3 км», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, мужчины проникли в зарытую шахту, чтобы добыть металл, а потом сдать в пункт приема. Заброшенный объект был, казалось бы, надежно закрыт для посторонних: вход в шахту защищен железной дверью, сверху дверь была залита тремя кубами бетона. Однако мужчины сделали подкоп и сумели проникнуть на заброшенный объект. Установлены личности пропавших. Все трое бомжи: 34-летний, ранее судимый Илья Кузеванов, 39-летний, ранее судимый Евгений Хлебников и 50-летний, Сергей Нелединский. По словам источника, шахта была закрыта несколько лет назад и является опасным объектом — некоторые участки шахты загазованы.