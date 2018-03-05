{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:55  05 марта 2018 2

На Урале в заброшенной шахте пропали три человека

Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, русал, субр, шахта черемуховская глубокая, день шахтера, шахтер
Бомжи проникли в заброшенную шахту СУБРаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасательная операция проводится в городе Североуральске в Свердловской области. Ведется поиск троих мужчин, проникших в недействующую шахту СУБРа.

«3 марта в неэксплуатируемую шахту, расположенную в Североуральске, несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись. В поисках задействованы 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследования горных выработок протяженностью 3 км», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, мужчины проникли в зарытую шахту, чтобы добыть металл, а потом сдать в пункт приема. Заброшенный объект был, казалось бы, надежно закрыт для посторонних: вход в шахту защищен железной дверью, сверху дверь была залита тремя кубами бетона. Однако мужчины сделали подкоп и сумели проникнуть на заброшенный объект. Установлены личности пропавших. Все трое бомжи: 34-летний, ранее судимый Илья Кузеванов, 39-летний, ранее судимый Евгений Хлебников и 50-летний, Сергей Нелединский. По словам источника, шахта была закрыта несколько лет назад и является опасным объектом — некоторые участки шахты загазованы.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров