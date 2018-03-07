18:02 07 марта 2018 1

Непогода мешает уральцам не только на улице, но и в домах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области из-за сильного ветра зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», ночью и утром 7 марта проблемы в работе электросетей зафиксированы сразу в нескольких городах, в том числе — в Камышлове и Кушве, где без света остались свыше 5000 тысяч человек.

«Сильный ветер ломает деревья, бросает их на линии, перекручивает и схлестывает провода. В результате коротких замыканий оборудование выходит из строя. Нарушения на электросетях произошли в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Кушве, Красноуфимске, Полевском, Верхней Пышме и других территориях. Только в Первоуральске за ночь 7 марта диспетчеры зафиксировали 15 отключений», — отметил заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

По его словам, энергетики прилагают все усилия для оперативного устранения технологических нарушений. В праздничные дни будет введен усиленный режим работы аварийных бригад, а также задействованы дополнительные единицы техники.

МЧС 7 марта объявило в Свердловской и Челябинской областях штормовое предупреждение. По данным метеорологов, в некоторых районах порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В целях безопасности водителей просят не пользоваться личными автомобилями. Пешеходам рекомендуется быть бдительными и при сильных порывах ветра укрываться в подъездах ближайших домов. Спасатели также советуют уральцам держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.