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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:02  07 марта 2018 1

Шторм оставил тысячи уральцев без света. Энергетики перешли на усиленный режим работы

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с собакой
Непогода мешает уральцам не только на улице, но и в домахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области из-за сильного ветра зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», ночью и утром 7 марта проблемы в работе электросетей зафиксированы сразу в нескольких городах, в том числе — в Камышлове и Кушве, где без света остались свыше 5000 тысяч человек.

«Сильный ветер ломает деревья, бросает их на линии, перекручивает и схлестывает провода. В результате коротких замыканий оборудование выходит из строя. Нарушения на электросетях произошли в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Кушве, Красноуфимске, Полевском, Верхней Пышме и других территориях. Только в Первоуральске за ночь 7 марта диспетчеры зафиксировали 15 отключений», — отметил заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

По его словам, энергетики прилагают все усилия для оперативного устранения технологических нарушений. В праздничные дни будет введен усиленный режим работы аварийных бригад, а также задействованы дополнительные единицы техники.

МЧС 7 марта объявило в Свердловской и Челябинской областях штормовое предупреждение. По данным метеорологов, в некоторых районах порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В целях безопасности водителей просят не пользоваться личными автомобилями. Пешеходам рекомендуется быть бдительными и при сильных порывах ветра укрываться в подъездах ближайших домов. Спасатели также советуют уральцам держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.

Сергей Макеев
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