13:05 13 марта 2018 0

Жители деревень продемонстрировали явку под 90 процентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители глухих сел Свердловской области показали «чеченский результат» на выездном досрочном голосовании. Об этом «URA.RU» сообщили в территориальных избирательных комиссиях. В некоторых населенных пунктах явка избирателей составила почти 90 процентов.

«В селе Родники в избирательных списках значится 17 избирателей, 15 из них проголосовали, получилось 88 процентов, — рассказала „URA.RU“ Ирина Ланцева, председатель Артемовской районной избирательной комиссии. — Просто этот населенный пункт очень маленький (всего шесть домов) — поэтому такой результат».

Почти такую же высокую явку продемонстрировали жители отдаленной деревни Кладовка Полевского городского округа: в ней проголосовало 82% избирателей. В соседних деревнях Кенчурка и Большая Лавровка проголосовало 53,57% и 56,92% жителей, включенных в списки.

Но есть и гораздо более низкие результаты. Так, в деревне Лисава Артемовского района, где зарегистрировано 72 избирателя, проголосовало всего 28 процентов. «В этой деревне много дачников, видно, что во многих домах никто не живет», — объяснил председатель районной ТИК.

После выездов на досрочное голосование в дальние деревни урны с бюллетенями бабушек опечатываются и будут храниться в ТИКах до 18 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего в отдаленных деревнях и селах Свердловской области проживает почти 6,5 тысячи избирателей. Все они приписаны к избирательным участкам в крупных населенных пунктах, но добраться до них бывает нелегко. «Большинство населения в отдаленных деревнях — пенсионеры, у которых нет транспортных средств, поэтому для них и организовывается досрочное голосование, — поясняет Ирина Ланцева. — Народу там немного, но это наш долг — до них добраться».

По предварительным данным облизбиркома, на данный момент смогли проголосовать более 20 процентов жителей отдаленных деревень. Досрочное голосование в них продлится вплоть до 17 марта. Опечатанные урны с бюллетенями из уральской глуши будут храниться в территориальных избирательных комиссиях до 18 марта. Их вскроют после окончания голосования на основных избирательных участках. На прошлых выборах губернатора жители отдаленных деревень показали явку около 40 процентов; на выборах президента, по мнению экспертов, она будет выше.

Смотри фоторепортаж: «Досрочное голосование в деревнях Лисава и Родники»:

1/12 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смотри фоторепортаж: «Досрочное голосование в деревне Кенчурка»:

1/14 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).