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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:05  13 марта 2018 0

В уральской глуши показали «чеченский результат» на досрочных выборах президента. ФОТО

Досрочное голосование на выборах президента РФ в деревне Кенчурка, Свердловская область, старость, пенсионер, выборы, бабушка, голосование, пенсионный возраст
Жители деревень продемонстрировали явку под 90 процентовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Жители глухих сел Свердловской области показали «чеченский результат» на выездном досрочном голосовании. Об этом «URA.RU» сообщили в территориальных избирательных комиссиях. В некоторых населенных пунктах явка избирателей составила почти 90 процентов.

«В селе Родники в избирательных списках значится 17 избирателей, 15 из них проголосовали, получилось 88 процентов, — рассказала „URA.RU“ Ирина Ланцева, председатель Артемовской районной избирательной комиссии. — Просто этот населенный пункт очень маленький (всего шесть домов) — поэтому такой результат».

Почти такую же высокую явку продемонстрировали жители отдаленной деревни Кладовка Полевского городского округа: в ней проголосовало 82% избирателей. В соседних деревнях Кенчурка и Большая Лавровка проголосовало 53,57% и 56,92% жителей, включенных в списки.

Но есть и гораздо более низкие результаты. Так, в деревне Лисава Артемовского района, где зарегистрировано 72 избирателя, проголосовало всего 28 процентов. «В этой деревне много дачников, видно, что во многих домах никто не живет», — объяснил председатель районной ТИК.

Досрочное голосование на выборах президента РФ в деревне Кенчурка, Свердловская область, урна для голосования, россия, герб россии, переносной ящик, выездное голосование
После выездов на досрочное голосование в дальние деревни урны с бюллетенями бабушек опечатываются и будут храниться в ТИКах до 18 марта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего в отдаленных деревнях и селах Свердловской области проживает почти 6,5 тысячи избирателей. Все они приписаны к избирательным участкам в крупных населенных пунктах, но добраться до них бывает нелегко. «Большинство населения в отдаленных деревнях — пенсионеры, у которых нет транспортных средств, поэтому для них и организовывается досрочное голосование, — поясняет Ирина Ланцева. — Народу там немного, но это наш долг — до них добраться».

По предварительным данным облизбиркома, на данный момент смогли проголосовать более 20 процентов жителей отдаленных деревень. Досрочное голосование в них продлится вплоть до 17 марта. Опечатанные урны с бюллетенями из уральской глуши будут храниться в территориальных избирательных комиссиях до 18 марта. Их вскроют после окончания голосования на основных избирательных участках. На прошлых выборах губернатора жители отдаленных деревень показали явку около 40 процентов; на выборах президента, по мнению экспертов, она будет выше.

Смотри фоторепортаж: «Досрочное голосование в деревнях Лисава и Родники»:

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смотри фоторепортаж: «Досрочное голосование в деревне Кенчурка»:

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Андрей Гусельников
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