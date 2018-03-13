Пермяки попросили мэра отказаться от «неадекватных» памятников

Главу Перми Дмитрия Самойлова просят препятствовать установке в центре Перми монументов, посвященных семье и комсомолу. В Интернете обращение поддержали уже больше сотни человек.
На ресурсе Change.org появилась петиция (автором выступил пользователь «Неравнодушные граждане») против идеи установить в центре Перми памятники «Счастливой семье» и «К столетию ВЛКСМ». Авторы обращения считают, что у проектов монументов есть масса недостатков.
«Вид памятника „Счастливая семья“ еще не определен, однако мы уже сейчас понимаем, что он будет изображать полную семью более чем с одним ребенком. При этом в России огромное количество неполных семей с одним родителем. Установка такого памятника может привести к негативным психологическим последствиям у детей из таких неполных семей, а также маргинализирует семьи с одним ребенком или семьи, в которых детей нет вовсе», — указано в петиции.
Авторы критикуют и идею установки монумента «К столетию ВЛКСМ»: «В Перми немало уже существующих памятников советского периода, которые представляют куда большую эстетическую и символическую ценность (многочисленные мозаики, сграффито, росписи и скульптуры) — большинство из них пребывает в плачевном состоянии и постепенно разрушается, и установка „советского“ новодела на фоне полного равнодушия к образцам оригинального наследия выглядит непоследовательно, даже кощунственно».
Обращение адресовано не только главе Перми Дмитрию Самойлову, но и уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову, детскому омбудсмену Светлане Денисовой, некоммерческой организации «Пермский городской родительский совет», представителям совета ветеранов комсомола Свердловского района Перми.
Ранее идеи памятников были озвучены на заседании городского Совета по топонимике. Теперь будущие монументы активно обсуждают в социальных сетях. Активным критиком проектов выступает, в частности, депутат Пермской городской думы Надежда Агишева. Получить комментарий мэрии относительно проектов памятников пока не удалось.