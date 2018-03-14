Пьяный югорчанин избил фельдшера, который приехал к его сыну

12:33 14 марта 2018 4

Силовики возбудили уголовное дело о побоях Фото: pixabay.com

Пьяный югорчанин избил фельдшера скорой помощи, который приехал оказать медицинскую помощь его сыну. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова.

«По данным следствия, вечером 8 марта 2018 года бригада скорой медицинской помощи прибыла в СОТ „Движенец“, расположенное в районе г. Ханты-Мансийска, на вызов об оказании помощи ребенку. Отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения и стал грубить прибывшему фельдшеру, после чего ударил фельдшера рукой по голове», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР. По словам Никифоровой, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).