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14 марта 2018
13 марта 2018
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Главные новости Югры
12:33  14 марта 2018 4

Пьяный югорчанин избил фельдшера, который приехал к его сыну

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
Силовики возбудили уголовное дело о побояхФото: pixabay.com

Пьяный югорчанин избил фельдшера скорой помощи, который приехал оказать медицинскую помощь его сыну. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова.

«По данным следствия, вечером 8 марта 2018 года бригада скорой медицинской помощи прибыла в СОТ „Движенец“, расположенное в районе г. Ханты-Мансийска, на вызов об оказании помощи ребенку. Отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения и стал грубить прибывшему фельдшеру, после чего ударил фельдшера рукой по голове», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР. По словам Никифоровой, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Игорь Волосин
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