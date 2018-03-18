{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости 
01:31  18 марта 2018 0

Пранкеры Вован и Лексус разоблачили правозащитницу из Европы и наблюдателей Навального

Пранкеры Вован и Лексус в Екатеринбурге, книги, книжный магазин пиотровский, кузнецов владимир, столяров алексей, вован и лексус
Пранкеры вели беседу от имени спикера Верховной Рады Украины Андрея ПарубияФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
все новости сюжета

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер и активистов из штабов Алексея Навального, которые еще до выборов президента собрались признать итоги голосования незаконным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Столяров.

Опубликованный на YouTube телефонный разговор с правозащитницей пранкеры вели от имени спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Среди прочего у нее спросили о законности предстоящих выборов, в ответ на что она выразила уверенность в несоответствии российских избирательных законов международным стандартам, которые, к тому же, по ее мнению, нарушаются.

Кроме того, в ходе беседы у Шиффер поинтересовались, можно ли создать вокруг избирательной кампании «информационный шум». Директор Европейской платформы пообещала предоставить «украинскому политику» все необходимые для этого данные, в том числе от ассоциации «Голос» [включена в список нежелательных организаций].

В штабах Навального блогерам сообщили о готовности активистов организовать съемку выборов так, чтобы показать их «изначальную нелегитимность».

Выборы президента России стартовали 18 марта. В числе кандидатов — восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров