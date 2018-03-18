Пранкеры Вован и Лексус разоблачили правозащитницу из Европы и наблюдателей Навального

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер и активистов из штабов Алексея Навального, которые еще до выборов президента собрались признать итоги голосования незаконным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Столяров.
Опубликованный на YouTube телефонный разговор с правозащитницей пранкеры вели от имени спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Среди прочего у нее спросили о законности предстоящих выборов, в ответ на что она выразила уверенность в несоответствии российских избирательных законов международным стандартам, которые, к тому же, по ее мнению, нарушаются.
Кроме того, в ходе беседы у Шиффер поинтересовались, можно ли создать вокруг избирательной кампании «информационный шум». Директор Европейской платформы пообещала предоставить «украинскому политику» все необходимые для этого данные, в том числе от ассоциации «Голос» [включена в список нежелательных организаций].
В штабах Навального блогерам сообщили о готовности активистов организовать съемку выборов так, чтобы показать их «изначальную нелегитимность».
Выборы президента России стартовали 18 марта. В числе кандидатов — восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).