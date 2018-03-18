Семья немецкого офицера попросила политического убежища в России из-за травли на родине

04:43 18 марта 2018 0

Супруги Бергфельд попросили российского убежища из-за того, что им грозит опасность в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семья Бергфельд из Германии обратилась за помощью в консульский отдел посольства РФ в Латвии. Они просят о возможности предоставить им политическое убежище на территории России.

«В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории России», — цитирует RT пресс-службу дипмиссии.

В диппредставительстве подчеркнули, что семье из Германии были даны соответствующие разъяснения по поводу норм российского законодательства в отношении этой процедуры.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его супруга Соня обращались к России с просьбой предоставить им политическое убежище для себя и своих детей. По словам Маркуса, в Германии его семья подвергалась травле. Он боится, что в случае возвращения на родину его родным грозит опасность.