ВЦИОМ обнародовал данные экзитполов на Ямале. Согласно опросу выходящих с избирательных участков на 18:00, в ЯНАО лидером оставался действующий глава государства Владимир Путин с результатом в 81%.
В борьбе за второе место побеждал лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом в 7% против 6% у кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Четвертое место по результатам экзитполов у Ксении Собчак — немногим более 1%. Остальные кандидаты упоминались опрошенными эпизодически.
«Несмотря на бОльшую погрешность из-за смещения выборки и процента отказов от ответа, чем у традиционных опросов, технология экзитпол, согласно практике, дает близкие к реальности результаты», — сообщил социолог ВЦИОМ Кирилл Родин. Интервьюеры работали на 120 УИК. Проведение таких опросов дает возможность узнать предварительные результаты выборов быстрее. Рейтинги кандидатов, как указывают социологи, в течение всего дня держались на стабильном уровне.
В 2018 году в выборах президента участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).