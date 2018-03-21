«URA.RU» выяснило подробности заявления полпреда Игоря Холманских, прозвучавшего на совещании под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. На территории Югры планируют создать федеральный резерв сил и средств авиалесоохраны, который будет обеспечивать пожарную безопасность всего УрФО. Об этом 21 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Выбор места дислокации федерального резерва обусловлен, прежде всего, удобством логистики — этот фактор влияет на оперативность реагирования при пожарах. Федеральный резерв обеспечивает пожарную безопасность не только того региона, в котором расположен, но и ближайших территорий, при необходимости техника и люди перебазируются и на более дальние расстояния», — говорится в сообщении депсвязей.
Также в департаменте добавили, что югорская база авиационной и наземной охраны лесов является одной из самых оснащенных в УрФО. В то же время здесь подчеркнули, что о точном количестве сил и средств, которые могут быть дополнительно расположены в регионе, говорить преждевременно.
Как сообщил агентству глава управления МЧС в ХМАО Александр Тиртока, новое подразделение парашютно-десантной службы авиационной базы охраны лесов будет относиться к Россельхозу, а не к МЧС.
Как ранее сообщало «URA.RU», секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 20 марта провел в Екатеринбурге совещание для глав регионов Уральского федерального округа. Встреча состоялась в здании резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. В совещании приняли участие: губернаторы Тюменской области Владимир Якушев, Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Кобылкин, Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова, Челябинской области — Борис Дубровский, Курганской области — Алексей Кокорин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.