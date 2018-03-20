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20 марта 2018
18:32  20 марта 2018 0

Патрушев назвал главные угрозы для регионов УрФО

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай
Значительное количество ЧС связано с климатическими особенностями регионаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в УрФО остается значительным количество чрезвычайных ситуаций. По его словам, это связано с климатическими особенностями региона и высокой концентрацией промышленных предприятий.

Патрушев принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО, которое проходило в Екатеринбурге. «К сожалению, в последние годы количество чрезвычайных ситуаций в округе не снижается и остается значительным», — заявил секретарь Совбеза РФ.

Вероятность возникновения лесных пожаров, наводнений и паводков остается высокой, считает Патрушев. Он напомнил о сложной паводковой ситуации в Свердловской и Тюменской областях в 2017 году, которая привела к ущербу более 650 миллионов рублей. Секретарь Совета безопасности РФ сообщил также о неблагоприятной лесопожарной обстановке в ХМАО и ЯНАО. При этом более 30% гидротехнических сооружений в округе находятся в ненадлежащем состоянии.

В УрФО расположено более полутора тысяч потенциально опасных и критически важных объектов, сказал секретарь СБ. Он призвал разработать дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечает РИА «Новости»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбург на встречу с секретарем Совбеза отправились главы регионов УрФО. В повестке были вопросы работы МЧС, дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз ЧС природного и техногенного характера, а также работа, направленная на импортозамещение в целях национальной безопасности.

Ольга Кулакова
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