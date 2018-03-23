{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Тюменской области
20:01  23 марта 2018 0

В Тюмени пьяный дебошир с ножом угрожал зарезать ребенка

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Пьяный дебошир с ножом оказался соседомФото: depositphotos.com © URA.RU

Сегодня, 23 марта, на улицах Тюмени заметили пьяного дебошира с ножом. Мужчина 1959 года рождения зашел в один из домов, где угрожал расправой над маленькой девочкой. Нарушителя порядка задержала полиция.

Жительница дома № 28 на улице Западносибирской сообщила, что дебошир пытался проникнуть в ее квартиру. Мужчина грозился сломать дверь и зарезать ее дочь, если ребенок не откроет ему. «Дочь ужасно напугана. Мужчина оказался нашим соседом, которого мы никогда раньше не видели», — рассказала 72.ru тюменка. «URA.RU» направило запрос в управление МВД России по Тюмени.

Ранее жители Волчанска Свердловской области были вынуждены прыгнуть с балкона, спасаясь от дебошира. Наркоман в трусах ворвался в первую попавшуюся квартиру дома к незнакомым людям и устроил погром, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров