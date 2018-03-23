В Тюмени пьяный дебошир с ножом угрожал зарезать ребенка

20:01 23 марта 2018 0

Пьяный дебошир с ножом оказался соседом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сегодня, 23 марта, на улицах Тюмени заметили пьяного дебошира с ножом. Мужчина 1959 года рождения зашел в один из домов, где угрожал расправой над маленькой девочкой. Нарушителя порядка задержала полиция.

Жительница дома № 28 на улице Западносибирской сообщила, что дебошир пытался проникнуть в ее квартиру. Мужчина грозился сломать дверь и зарезать ее дочь, если ребенок не откроет ему. «Дочь ужасно напугана. Мужчина оказался нашим соседом, которого мы никогда раньше не видели», — рассказала 72.ru тюменка. «URA.RU» направило запрос в управление МВД России по Тюмени.

Ранее жители Волчанска Свердловской области были вынуждены прыгнуть с балкона, спасаясь от дебошира. Наркоман в трусах ворвался в первую попавшуюся квартиру дома к незнакомым людям и устроил погром, сообщало «URA.RU».