00:03 26 марта 2018 0

С гостями в шутливой, но жесткой форме будет общаться Виктор Гостюхин, более известный как рэпер Витя АК ФОТО: страница Виктора Гостюхина в Instagram

Виктор Гостюхин, более известный как рэпер Витя АК, запускает собственное шоу на YouTube под названием «Как поднять бабла». Именно на этот вопрос, к слову, и будут отвечать приглашенные гости.

Программа, как стало известно «URA.RU», будет выходить в формате бизнес-интервью. Героями шоу будут становиться успешные предприниматели, топ-менеджеры и представители медиасферы, а снявшийся в нашумевшей рекламе «Азино 777» рэпер будет в шутливой, но жесткой форме добиваться от них максимально правдивых ответов на главный вопрос программы. Основная цель — увидеть реальные схемы по зарабатыванию денег и «вытянуть» из гостей секрет их успеха. По словам продюсеров «Как поднять бабла», на российском YouTube еще нет аналогичных шоу.

Героем первого выпуска станет Данила Комков — менеджер и продюсер известных блогеров Марьяны Ро, Ивангая, Яна Гордиенко. Человек, который управляет действиями кумиров с аудиторией более 20 миллионов человек, расскажет, как поднимать бабло на YouTube, каковы его тонкости, а также почему на рынке блогеров столько много грязи. Гостем второго выпуска станет Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин. Его называют одним из самых богатых людей в интернет-индустрии.