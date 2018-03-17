Почему ТВ-журналисты уходят на YouTube. И не всегда успешно

14:14 17 марта 2018 0

Зачем Леонид Парфенов завел youtube-канал? www.youtube.com/Parfenon

В Рунете наметился новый тренд — на площадку Youtube переходят все больше профессиональных тележурналистов. Самый свежий пример — влог «Парфенон». Его ведет НТВ-шник золотого периода этого телеканала, автор документального проекта «Намедни» Леонид Парфенов. Свой канал на Youtube он завел месяц назад, 19 февраля. За это время он опубликовал четыре ролика (в описании говорится, что «Парфенон» — это еженедельное шоу).

Парфенов успешно зашел на Youtube, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналист, который получил «волчий билет» на работу в эфире в 2004 году, свободно под бутылку вина делится со зрителями впечатлениями о прошедшей неделе. «События, исторические факты, люди, культурные явления, главные новости — все, что трогает сердце Леонида и то, чем он хочет поделиться с аудиторией Youtube», — говорится в описании его канала.

Медиаэксперты, опрошенные «URA.RU», назвали старт этого проекта успешным. Завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский отметил, что Парфенов быстро нашел в Сети своего зрителя:

«За счет того, что после ухода с ТВ Парфенов продолжал делать кино, у него сохранилась своя аудитория, которая довольно быстро мобилизовалась, как только стало понятно, что теперь и в Youtube им есть что посмотреть».

В то же время, по словам эксперта, Парфенов делает контент не для всех: «Чтобы смотреть его влог, нужно иметь определенные предпочтения, вкусы и интересы».

Об успехе Парфенова на новой площадке говорят и цифры. На его блог за месяц подписалось 265 тысяч человек, а его ролики в общей сложности посмотрели более 2,5 миллиона раз. Для сравнения, столько же подписчиков у другого легендарного тележурналиста девяностых — Александра Невзорова. Правда, свой блог он завел еще осенью 2011 года. На момент публикации статьи на него были подписаны 270 тысяч человек, его видео посмотрели 28 миллионов раз.

Главный редатор Sports.Ru Юрий Дудь обезоружил Youtube-«фауну» своим каналом «вДудь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среде ютуберов ходят слухи о том, что Парфенову помогает освоить Youtube команда самого популярного техноблога в Рунете «Wylsacom» (5,5 млн подписчиков). Эти люди разбираются в площадке как в механизме, и как в бизнесе, рассказал «URA.RU» основатель интернет-журнала «Сэлфи» Максим Петренчук.

По его словам, у Парфенова прослеживается просчитанный с маркетинговой точки зрения заход. «На Youtube мало контента, отвечающего на запрос интеллектуальной аудитории. Тут либо ролики условной Кати Клэп [работает в развлекательных жанрах: скетчи, разговорные видео, музыкальные пародии и др.], либо — часовые разборы от какого-нибудь Гоблина или Навального на мутные и муторные темы, которые уже всем сто раз надоели», — говорит Петренчук.

Таким образом, Парфенов занял нишу ориентированную не только на свою ядерную аудиторию, которая больше не хочет смотреть телевизор, но также и на тех, кто вырос на Youtube и хочет дальше развиваться. И в таком случае, профессиональный бэкграунд журналиста дает фору — его кругозор шире доморощенного блогера, он также понимает актуальную для своей аудитории повестку.

Блогер Руслан Соколовский (на фото) помог привлечь Александру Невзорову новую аудиторию на свой канал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем не менее, без взаимодействия с «Youtube-фауной» у профи нет шансов на развитие на этой площадке. Так, секретом успеха главреда портала Sports.ru Юрия Дудя и его канала «вДудь» считают именно правильный старт. Журналист начал интервьюировать неформатных для ТВ людей, тех, кто получил свою популярность именно на площадке Youtube. Таким образом, Дудь сначала оброс постоянными зрителями из «местной фауны», а после подключились остальные.

Другой представитель «старого» поколения журналистов — Александр Невзоров, также продуктивно для себя взаимодействует с молодым поколением ютуберов. Его коллаборация [взаимное цитирование, комментирование роликов другого автора — прим. «URA.RU»] с екатеринбургским блогером Русланом Соколовским принесло ему молодых подписчиков, и респект [уважение — прим. «URA.RU»] в youtube-сообществе, рассказывают эксперты. В итоге, Невзоров оказывается героем ролика блогера-миллионника Дмитрия Ларина и дает интервью Дудю наравне с остальными звездами интернета.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко делает ставку на свою ядерную аудиторию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Другую линию поведения в Сети выбрал главред радио «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он, в отличие от Невзорова, не заигрывает с «youtube-фауной» и работает на свою ядерную аудиторию. Ведет канал с весны 2012 года, имеет 85 тысяч подписчиков и 35,5 миллиона просмотров.

Отдельно эксперты выделяют youtube-судьбу журналиста Сергея Дружко. Ютуберы признали «Дружко Шоу» главным взлетом и главным падением 2017 года. Канал экс-ведущего программы «Необъяснимо, но факт» открылся 22 апреля 2017 года. Первые выпуски блога набирали по 1,5 млн просмотров, но к концу 2017 года интерес упал до 300 тысяч просмотров. На момент публикации на канал были подписаны 398 тысяч пользователей, всего видео этого паблика посмотрели 130 миллионов раз. В 2018 году на канале не появилось ни одного нового видео.

Такой исход Сергея Дружко объясняется тем, что он очень быстро наскучил youtube-аудитории, объясняет Петренчук. «Дружко не смог ничего большего предложить, кроме своего лица. Проблема не лично в нем, а в политизированности заказчиков [бренд „Дружно шоу“ зарегистрирован агентством нативной рекламы „Изюм“, которое принадлежит медиахолдингу Арама Габрелянова]. Со второго или третьего выпуска начались вбросы в сторону оппозиции. Люди почувствовали, что ими манипулируют, их обманывают, и они разочаровались», — пояснил эксперт.

Дмитрий Киселев раздумывает о выходе на новую площадку — в Youtube Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации источника «URA.RU» в корпорации, Дружко сейчас работает над другими проектами «Изюма». Провластная позиция считается «зашкваром» [позором — прим. «URA.RU»] на полях Youtube, поясняет Петренчук. «Владимира Соловьева и Дмитрия Кисилева тут ждет судьба телеведущего Артема Шейнина, в которого плюнул украинский десантник. Их каналы превратятся в скопище троллей, дизлайков, хейтров. Youtube — молодежная площадка, тут действуют те же законы, что и в школе: кто-то начинает травлю, к этому тут же подключатся остальные».

Именно поэтому, по информации «URA.RU», ведущий «России» Дмитрий Киселев затягивает свое появление на альтернативной площадке. Как рассказал источник агентства в окружении журналиста, его продюсеры несколько раз предлагали создать блог на Youtube, но тот не рискует. «Он вел довольно успешный блог на Facebook, но из-за тысяч жалоб украинских пользователей cоцсеть удалила страницу Киселева. Больше американским платформам он не доверяет», — пояснил собеседник.

Медиаменеджер Станислав Апетьян прогнозирует — в ближайшие годы ТВ-журналисты, вслед за Парфеновым, Невзоровым, Дружко и Дудем, уйдут в интернет. «Успех профессиональных журналистов в Youtube объясняется также тем, что их довольно возрастная аудитория активнее пользуется Youtube, потому что контент, который предлагают традиционные площадки, ее в полной мере не удовлетворяет.

Не идти сейчас в интернет — значит, не готовиться к ближайшему будущему: понятно, что уже через 5 лет, и уж тем более 10 лет, вся коммуникация будет в Сети».