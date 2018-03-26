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26 марта 2018
16:17  26 марта 2018 0

За семь дней в Екатеринбурге побывают и генпрокурор России, и главный куратор заявки на Экспо-2025. За Тунгусова можно не волноваться

Cовещание глав 40 регионов и руководителей прокуратур субъектов Федерации в полпредстве УрФО при участии Юрия Чайки. Екатеринбург, герб РФ, чайка юрий, холманских игорь
Юрий Чайка прибудет в Екатеринбург в конце неделиФото: Анна Майорова © URA.RU

С 29 марта свердловская власть переходит на режим приема гостей. В четверг вечером в Екатеринбург прибудет генеральный прокурор России Юрий Чайка. 29 марта на площадке полпредства президента РФ в УрФО он проведет совещание на тему создания инвестиционно-привлекательной среды и своевременной оплаты госконтрактов. Последняя уже обсуждалась во время визита генпрокурора в Екатеринбург год назад.

На совещании с генпрокурором, уточнили в администрации свердловского губернатора, могут присутствовать также бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители федеральных министерств. При этом, заверили в обладминистрации, визит Чайки никак не повлияет на заседание свердловского правительства — оно пройдет планово утром, а генпрокурор прилетит только вечером.

В понедельник, 2 апреля, в Екатеринбурге ждут другого высокого гостя — вице-премьера РФ и куратора заявки Екатеринбурга на Экспо-2025 Аркадия Дворковича. Он пробудет в уральской столице три дня, за которые в разных форматах обсудит подготовку Екатеринбурга к Экспо-2025 и обследует отведенную под международную выставку площадку на ВИЗе.

Как ожидается, обоих федеральных чиновников в аэропорту будут встречать полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов до середины этой недели пробудет в отпуске, но к визиту Юрия Чайки уже появится на рабочем месте.

Антон Ольшанников
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