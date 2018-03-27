На сайте change.org появилась петиция, адресованная Генпрокуратуре РФ. Автор обращения требует проверить пожарных инспекторов, давших добро на работу кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня». Петицию подписали больше 150 тысяч человек.
Автор обращения Михаил Павлов призывает надзорное ведомство провести тотальную проверку органов пожарного надзора Кемеровской области, а также других регионов страны. В петиции подчеркивается, что от добросовестной работы инспекторов зависят жизни большого числа людей. «Возникает серьезная озабоченность о коррупционной составляющей в данном деле… Нужно не допустить подобного впредь!», — говорится в документе.
Петицию уже подписали 155 тысяч человек. Число присоединившихся к письму россиян растет на глазах. Кемеровчане пишут гневные комментарии в отношении надзорных органов. «Я сама мать двоих детей. Боль из-за того, что дети погибли из-за халатности и наживы взрослых, нестерпимая!», «Можно купить положительное заключение пожарной инспекции, но жизни людей и животных купить нельзя», — отмечают пользователи.
Ранее президент Владимир Путин назвал причиной пожара в Кемерово «преступную халатность и разгильдяйство». «За деньги все, что угодно подпишут», — отметил глава государства. Такое же мнение высказал и эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал. «Инспекторы, чтобы не брать на себя такую ответственность и не закрывать объект, в лучшем случае идут на халатность, в худшем — на коррупционные преступления», — отметил эксперт в интервью «Национальной службе новостей». В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим. По последним данным, страшный пожар, случившийся 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», унес жизни 64 человек.