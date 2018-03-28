Россия и Китай объединят системы спутниковой навигации

06:18 28 марта 2018 0

Навигационные спутники позволяют привязать объект к поверхности с точностью до метра Фото: Андрей Борисенко, сайт «Роскосмоса»

Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе (КНР) обратилась в Роскосмос с предложением обсудить возможность объединения российского ГЛОНАССа и китайского BeiDou для совместного использования спутниковых данных. Уже в мае этого года ожидаются переговоры по вопросу взаимной интеграции.

Первоначально объединенная система будет действовать на пространстве стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как передают «Известия», китайская сторона предложила в обмениваться данными о состоянии навигационных спутниковых группировок, их работоспособности и качестве сигналов. Кроме того, стороны смогут передавать друг другу корректирующие поправки.

В данный момент возможность реализации проекта российско-китайского межправительственного соглашения о сотрудничестве в мирном использовании глобальной навигационной спутниковой системы согласовывается инстанциями в обоих государствах. Отметим, в настоящее время к ШОС, кроме России и Китая, имеющих собственные собственные спутниковые группировки, входят, Казахстан, Индия, Пакистан, а также Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

По словам экспертов, наземные станции систем контроля ГЛОНАСС и BeiDou определяют необходимые поправки сигнала и подтверждаю исправность работы навигационных спутников. В итоге после кооректировок и поправок точность позиционирования объектов не превышает метра.