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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Югры
18:58  28 марта 2018 0

Варламов высказался о югорчанах, оставшихся без кардиологов. «В общем-то, наплевать, сколько „сердечников“ умрет»

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Илья Варламов раскритиковал югорский депздрав за невнимание к чаяниям пациентовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский блогер Илья Варламов вступился за жителей Кондинского района Югры, в главной больнице которого нет ни одного кардиолога. Ранее пациентов принимал приезжий врач по два дня в неделю, однако теперь нет и его. Ситуацию Варламов описал в своем «Живом журнале».

Говоря о проблемах с медициной в Кондинском районе, блогер вспоминает про хоккейный клуб «Югра», который сегодня исключили из КХЛ за неудовлетворительную игру. «ХМАО содержит хоккейный клуб „Югра“, выступающий в КХЛ. Сейчас его бюджет — примерно 600 млн рублей. Какая-то доля — это спонсорские контракты, но в России частных клубов практически нет, поэтому Югра должна вбухивать бабло в свое детище. Например, в прошлом году власти региона выделили клубу 170 млн рублей на празднование юбилея. К сожалению, при всем этом великолепии Югре не хватает денег на то, чтобы нанять кардиолога в главную больницу Кондинского района», — пишет Илья Варламов.

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Также блогер критикует югорский департамент здравоохранения, руководство которого ранее призвало жителей Кондинского района не впадать в панику и пообещало, что кардиолог появится в больнице уже летом. «Если перевести на русский, выходит так: «Все нормально. Нам, в общем-то, наплевать, сколько «сердечников» умрет за эти три месяца. Так что пусть народ терпит до лета», — комментирует Варламов.

Автор публикации приводит данные Росстата, согласно которым за 2016 год в России умерло 1 млн 891 тыс. человек. Из них от болезней системы кровообращения — 904 тысячи человек, а конкретно от ишемической болезни сердца — 482 тысячи человек.

На пост блогера отреагировали власти ХМАО. «Илья Варламов — это блогер, который обычно пишет о том, где побывал сам. Дает оценку тому, что лично видел. Поэтому мы приглашаем блогера в Югру. Готовы показать ему, как работает наше здравоохранение в любом городе, в любом районе», — сообщила «URA.RU» замдиректора департамента общественных и внешних связей автономного округа Галина Липатова.

Жители Кондинского района, как уже сообщало агентство, ранее заявляли, что вынуждены ездить на обследование в Тюмень. В департаменте здравоохранения тогда объясняли ситуацию тем, что прежний специалист уволился, а на его место уже обучается новый.

Эльдар Булатов
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