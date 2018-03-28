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28 марта 2018
22:43  28 марта 2018 0

Уральский исследователь определил предмет, с помощью которого отравили Скрипаля. ВИДЕО

Валентин Дегтерев считает, что Юлии Скрипаль подарили отравленный цветокФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены с помощью цветка, который последняя несла в руке в день покушения. Такое предположение сделал радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.

Уральский исследователь утверждает, что Юлии Скрипаль подарили отравленный цветок или небольшой букет, который можно увидеть на кадрах с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей экс-полковника ГРУ и его дочь. Дегтерев полагает, что вручить женщине цветы мог связной, встречавшийся со Скрипалем у ресторана Zizzi. При этом он не изменил своего мнения по поводу причастности к покушению на Скрипалей некой блондинки в белом, которая вышла из торгового центра сразу вслед за ними.

Объясняя свою теорию об отравленном цветке, Дегтерев отмечает, что яд начал убивать людей не сразу. «Реакция, видимо, была запущена при участии некоего вещества-замедлителя. Поэтому всю дорогу до парка, где они упали на скамейку, Скрипали передвигались самостоятельно. Отсюда и такое приличное количество пострадавших. Яд был в воздухе перехода торгового центра», — объясняет исследователь.

Напомним, ранее Дегтерев опознал вероятную исполнительницу покушения на Скрипалей. По его словам, это эффектная блондинка, которая, по его мнению, является служащей Министерства обороны Украины.

Дарья Корчак
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