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Главные новости Челябинской области
16:05  30 марта 2018 0

Советник президента назвал пользу для челябинцев от саммитов ШОС и БРИКС. Это не инвестиции и не гостиницы

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, пмэф-2016, кобяков антон
Антон Кобяков рассказал, что получит Челябинск от саммитов ШОС и БРИКСФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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Советник президента РФ Антон Кобяков на совещании в Москве по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году обещал областному центру «мощный импульс развитию». «Добавленная стоимость», по его словам, будет заключаться в усовершенствовании конгрессно-выставочной, гостиничной, аэропортовой и дорожной инфраструктуры, а также применения передовых экологических решений, сообщили «URA.RU» в пресс-службе южноуральского губернатора.

Пресс-секретарь челябинской дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова напомнила, что на май запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Росконгрессом — крупнейшим организатором конгрессно-выставочных мероприятий в России. Церемония пройдет на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Росконгресс — наш постоянный партнер. Ближайшее совместное мероприятие — Российско-Киргизская межрегиональная конференция — пройдет в Челябинске 15 июня. Губернатор поставил задачу эффективной реализации программы «Наследие», чтобы ни один объект, построенный к саммитам, не остался невостребованным. Партнерство с Росконгрессом позволит решить эту задачу путем привлечения крупных мероприятий в регион и задействования новых объектов. Наша совместная задача — сделать Челябинск одним из лидеров России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий»», — резюмировала Ирина Чиркова.

Президент РФ Владимир Путин, напомним, 16 марта подписал указ о проведении в Челябинске саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в 2020 году. Южноуральские власти оценивают бюджет подготовки в 40-45 млрд рублей. За эти деньги построят общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт.

Сергей Леонов
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