Советник президента РФ Антон Кобяков на совещании в Москве по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году обещал областному центру «мощный импульс развитию». «Добавленная стоимость», по его словам, будет заключаться в усовершенствовании конгрессно-выставочной, гостиничной, аэропортовой и дорожной инфраструктуры, а также применения передовых экологических решений, сообщили «URA.RU» в пресс-службе южноуральского губернатора.
Пресс-секретарь челябинской дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова напомнила, что на май запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Росконгрессом — крупнейшим организатором конгрессно-выставочных мероприятий в России. Церемония пройдет на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Росконгресс — наш постоянный партнер. Ближайшее совместное мероприятие — Российско-Киргизская межрегиональная конференция — пройдет в Челябинске 15 июня. Губернатор поставил задачу эффективной реализации программы «Наследие», чтобы ни один объект, построенный к саммитам, не остался невостребованным. Партнерство с Росконгрессом позволит решить эту задачу путем привлечения крупных мероприятий в регион и задействования новых объектов. Наша совместная задача — сделать Челябинск одним из лидеров России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий»», — резюмировала Ирина Чиркова.
Президент РФ Владимир Путин, напомним, 16 марта подписал указ о проведении в Челябинске саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в 2020 году. Южноуральские власти оценивают бюджет подготовки в 40-45 млрд рублей. За эти деньги построят общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт.