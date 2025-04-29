В Госдуме предложили новые льготы для учителей России

Стопроцентные льготы на посещение учреждений культуры предложили установить для российских педагогов. Соответствующее предложение направила главе Минтруда Антону Котякову председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область.
«Педагогическое сообщество России насчитывает около 2 млн человек, включая воспитателей, учителей и преподавателей вузов. Их вклад в развитие образования, культуры и духовных ценностей молодежи огромен. Эта инициатива поможет расширить доступ педагогов к культурным ресурсам, повысит статус профессии и укрепит связь образования и культуры в обществе, а также станет значимой мерой социальной поддержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста», — прокомментировала обращение в Минтруда в своем telegram-канале Лантратова.
Она также добавила, что подобная мера позволит отчасти компенсировать невысокую зарплату педагогов, которая делает для них недоступными музеи, театры и другие культурные объекты. По данным Росстата, средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 тысяч 109 рублей. Это, как указала Лантратова, на треть ниже среднероссийской заплаты. Больше того, в ряде регионов реальные доходы педагогов вообще балансируют на уровне МРОТ. А это снижает привлекательность профессии и вызывает нехватку учителей в учебных заведениях.
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