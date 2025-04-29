Воспитанник челябинского «Трактора» Панарин заявил о желании играть на Олимпиаде

Уроженец Коркино, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил о желании выступить за сборную России на Олимпиаде. Об этом сообщают спортивные издания.
«Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт. Надеюсь, что все-таки сыграю», — цитирует Панарина telegram-канал «Штаб хоккеиста».
Накануне Панарин был на трибунах во время первого матча полуфинала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» со счетом 4:3 одержал победу против московского «Динамо». Панарин сидел рядом с другим знаменитым челябинцем, завершившим карьеру экс-чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалевым.
По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф. Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «-9».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!