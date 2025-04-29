Воспитанник челябинского «Трактора» Панарин заявил о желании играть на Олимпиаде

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Артемий Панарин заявил о желании выступить на Олимпиаде
Артемий Панарин заявил о желании выступить на Олимпиаде Фото:

Уроженец Коркино, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил о желании выступить за сборную России на Олимпиаде. Об этом сообщают спортивные издания.

«Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт. Надеюсь, что все-таки сыграю», — цитирует Панарина telegram-канал «Штаб хоккеиста».

Накануне Панарин был на трибунах во время первого матча полуфинала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» со счетом 4:3 одержал победу против московского «Динамо». Панарин сидел рядом с другим знаменитым челябинцем, завершившим карьеру экс-чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалевым.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф. Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «-9».

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Уроженец Коркино, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил о желании выступить за сборную России на Олимпиаде. Об этом сообщают спортивные издания. «Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт. Надеюсь, что все-таки сыграю», — цитирует Панарина telegram-канал «Штаб хоккеиста». Накануне Панарин был на трибунах во время первого матча полуфинала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» со счетом 4:3 одержал победу против московского «Динамо». Панарин сидел рядом с другим знаменитым челябинцем, завершившим карьеру экс-чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалевым. По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф. Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «-9».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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