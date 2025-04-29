В Челябинскую область из-за нарушения фитосанитарных правил запрещен ввоз 170 тонн импортных овощей, в том числе пакистанского картофеля и семян подсолнечника для посева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Из-за нарушения фитосанитарных правил в Челябинскую область запрещен ввоз 170 тонн импортных овощей. Из-за отсутствия маркировки запрещен ввоз 30 тонн семян подсолнечника для посева турецкого происхождения, и 40 тонн картофеля пакистанского происхождения, автомобиль с которым следовал из Северо-Казахстанской области Казахстана в Курган», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Также был запрещен ввоз 18 тонн кабачков и лимона, 20 тонн изюма и орехов кешью. Причиной стало несоответствие маркировки на упаковке. Сотрудники ведомства не разрешили ввезти 60 тонн свежей капусты, которую перевозили навалом, что запрещено фитосанитарным законодательством. Капуста следовала из Казахстана в Московскую, Свердловскую и Челябинскую области. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции).
Партию из 5,1 тысячи утиных яиц без ветеринарных документов и сертификата ранее задержали на пункте пропуска «Бугристое» Челябинской области. У перевозчика отсутствовали обязательные ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного Союза, что является грубым нарушением.
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