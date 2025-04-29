Экономист Гордеев: трудно ждать больших инвестиций от Челябинского меткомбината

Экономист Сергей Гордеев не ждет существенных инвестиций в развитие Челябинского меткомбината (ЧМК). Как отметил экономист, требуются существенные вложения, а отдача в виде роста рентабельности неочевидна.
«Особых перспектив не вижу. Ожидать существенных вложений не приходится. Вкладывать надо много, а гарантий отдачи никаких нет. Что-то, конечно, делается, но эти усилия достаточно ограничены», — высказался в разговоре с URA.RU Гордеев.
Возможности для инвестиций значительно сократились в условиях высокой ключевой ставки Банка России. В результате предприятие оказалось отрезанным от источников финансирования. А своих средств ему недостает.
«Ситуация была лучше, когда складывалась благоприятная конъюнктура на рынке. С тех пор положение ухудшилось. Но банкротить невыгодно, поскольку вместо раздела имущества кредиторам придется делить долги», — отметил экономист.
Возросшие требования к экологической составляющей увеличили финансовую нагрузку. Завод «Мечел-Кокс» оказался под ударом со стороны проверяющих ведомств, требующих соблюдать жесткие нормативы. Вопрос выживания комбината обострило то, что он является крупным работодателем на конкурентном рынке труда региона. Это ограничило маневр, вынуждая нести социальную ответственность. Хотя по уровню зарплаты и условиям труда Гордеев не склонен относить предприятие к передовикам производства.
«Шансов выйти из сложившегося состояния немного. Мелкие преобразования если и будут, то сути они не изменят — долговая нагрузка сохранится», — сказал собеседник URA.RU.
При том, что материнская компания «Мечел» закредитована, и надо рассчитываться по старым долгам, рентабельность производства снизилась во всех трех дивизионах холдинга: металлургическом, энергетическом и угольном. На самом ЧМК сумма долгов достигла 74% стоимости имущества. Гордеев назвал комбинат предприятием с нестабильной прибыльностью. Финансовое положение ухудшило то, что долги внутри группы предприятий перед ЧМК также выросли.
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