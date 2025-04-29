Главный казак Урала Цыганов призвал поддержать Путина и Текслера

Атаман Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов призвал поддержать президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в марше «Бессмертного полка». С таким обращением Цыганов выступил в своем telegram-канале.
«Уважаемые господа атаманы и братья казаки! В этом юбилейном году Великой Победы состоится знаменательное событие, которое мы ждали несколько лет — акция „Бессмертный полк“, которая состоится традиционно в „живом“ формате. Призываю, в едином порыве поддержать нашего Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, объединившись поучаствовать в акции с портретами наших родственников — победителей!» — написал Цыганов.
Он добавил, что 9 мая Оренбургское войсковое казачье общество будет участвовать в парадах Победы во всех регионах присутствия. В Челябинской области в параде Победы будут участвовать казаки Второго казачьего военного отдела города Магнитогорска. Четвертый реестровый отдел представят воспитанники казачьего корпуса имени Аносова в Златоусте. Также практически во всех муниципалитетах Челябинской области в параде Победы будут участвовать казачьи кадетские классы.
Оренбургское казачье войско действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии. Игорь Цыганов стал атаманом войска в конце прошлого года.
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