Главный казак Урала Цыганов призвал поддержать Путина и Текслера

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Игорь Цыганов анонсировал участие казаков в праздновании Дня Победы
Игорь Цыганов анонсировал участие казаков в праздновании Дня Победы Фото:

Атаман Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов призвал поддержать президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в марше «Бессмертного полка». С таким обращением Цыганов выступил в своем telegram-канале.

«Уважаемые господа атаманы и братья казаки! В этом юбилейном году Великой Победы состоится знаменательное событие, которое мы ждали несколько лет — акция „Бессмертный полк“, которая состоится традиционно в „живом“ формате. Призываю, в едином порыве поддержать нашего Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, объединившись поучаствовать в акции с портретами наших родственников — победителей!» — написал Цыганов.

Он добавил, что 9 мая Оренбургское войсковое казачье общество будет участвовать в парадах Победы во всех регионах присутствия. В Челябинской области в параде Победы будут участвовать казаки Второго казачьего военного отдела города Магнитогорска. Четвертый реестровый отдел представят воспитанники казачьего корпуса имени Аносова в Златоусте. Также практически во всех муниципалитетах Челябинской области в параде Победы будут участвовать казачьи кадетские классы.

Оренбургское казачье войско действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии. Игорь Цыганов стал атаманом войска в конце прошлого года.

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Атаман Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов призвал поддержать президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в марше «Бессмертного полка». С таким обращением Цыганов выступил в своем telegram-канале. «Уважаемые господа атаманы и братья казаки! В этом юбилейном году Великой Победы состоится знаменательное событие, которое мы ждали несколько лет — акция „Бессмертный полк“, которая состоится традиционно в „живом“ формате. Призываю, в едином порыве поддержать нашего Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, объединившись поучаствовать в акции с портретами наших родственников — победителей!» — написал Цыганов. Он добавил, что 9 мая Оренбургское войсковое казачье общество будет участвовать в парадах Победы во всех регионах присутствия. В Челябинской области в параде Победы будут участвовать казаки Второго казачьего военного отдела города Магнитогорска. Четвертый реестровый отдел представят воспитанники казачьего корпуса имени Аносова в Златоусте. Также практически во всех муниципалитетах Челябинской области в параде Победы будут участвовать казачьи кадетские классы. Оренбургское казачье войско действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии. Игорь Цыганов стал атаманом войска в конце прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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