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04 апреля 2018
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Главные новости Свердловской области
04:11  04 апреля 2018 0

На Урале следователи проверяют информацию о торговле сиротами

Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, детство, ребенок, дети
Усыновление «нужного» ребенка оценивалось в 80 тыс. рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный отдел СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проверяет появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы имевшей место торговле детьми-сиротами в «Специализированном доме ребенка». В публикациях упоминались рассказы приемных родителей об уплаченных ими десятках тысяч рублей за возможность усыновления без длительного ожидания своей очереди на «подходящего ребенка», а также другие факты нарушений представителями органов опеки.

В частности, в публикации издания The Insider называются конкретные специалисты, которые осуществляют подбор ребенка для конкретной семьи, а также озвучивается сумма, которую попросили с потенциальных приемных родителей — 80 тыс. рублей. При этом, по словам авторов публикации, многие дети, которых предлагают на усыновление представители опеки, не состоят в специализированной базе данных, потому что их настоящие родители живы, но официально родительских прав не лишены.

Правозащитники, информацией которых оперирует издание, говорят не только об отлаженной схеме «коммерческого» усыновления. В частности, указывается, будто представители опеки имеют доступ к сберегательным счетам детей, и используют выделяемые государством пособия по своему усмотрению. Суммы, о которых идет речь, не маленькие. Так, по словам одной из усыновительниц, к моменту, когда она смогла забрать 3,5-летнюю приемную дочь из Дома ребенка, у той на счете уже лежало 385 тыс. рублей.

Впрочем, представители «Дома ребенка» и органов опеки факты подобных сделок отвергают: родители просто недовольны очередями или предлагаемыми вариантами, что и становится причиной конфликтов. Тем не менее, следователи сейчас уже опросили сотрудников территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка». Проверяется документация, направлены запросы в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, а также в другие заинтересованные ведомства на предмет, не поступали ли ранее жалобы, подобные изложенным в публикации фактам.

«При наличии соответствующих оснований, незамедлительно будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СКР.

Евгений Александров
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